Сельчанин незаконно порубил сосны в Щербактинском районе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские задержали мужчину, незаконно порубившего сосны в Щербактинском районе. Поленья у мужчины изъяли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В незаконной порубке деревьев подозревают 32-летнего сельчанина в Щербактинском районе. Его задержали правоохранители во время рейда.

По данным областного департамента полиции, мужчина рубил сосны. У него изъяли 57 поленьев разных размеров.

«Административное производство начали по части третьей статьи 381-1 Административного кодекса РК. Материал направлен в суд», - сообщил начальник Щербактинского отдела полиции Нургали Омарбеков.

По решению суда нарушителя оштрафовали на 50 МРП. Также конфисковали орудия, которые использовал сельчанин.

По данным областного департамента полиции, с начала года за незаконную порубку деревьев наказали 21 нарушителя.

Ранее сообщалось об уголовном деле, возбужденном на директора школы за вырубку сосен в Текели.

Фото: ДП Павлодарской области