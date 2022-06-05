Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сельчане в Костанайской области принимают активное участие в референдуме

    5 Июня 2022, 14:54

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Федоровском районе Костанайской области с семи часов утра начали свою работу все 37 избирательных участков в сельских округах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В селах избирательная активность довольно высокая, люди идут на участки с раннего утра.

    Одним из первых на участок № 791, расположенный в здании общеобразовательной школы имени Ы. Алтынсарина, пришел Алихан Налгиев.

    «Для меня лично, как и для большинства людей старшего поколения, выборы – всегда очень важное мероприятие», - делится своим мнением Алихан Налгиев.

    Весьма оживленно на избирательных участках в селе. Не так давно, благодаря госпрограммам, здесь появилась питьевая вода – установлен пункт раздачи воды. Теперь люди с надеждой ждут, что вода дойдет уже до каждого дома.

    «Мы вот на себе лично ощутили, что государственная поддержка доходит до села, – сообщила жительница села Надежда Бега. – Вот сегодня я и моя семья проголосовали на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

    Самые отдаленные участки в районе располагаются в Вишневом сельском округе – это порядка 90 км от районного центра.

    «Я обязательно участвую в каждых выборах», – поясняет Татьяна Плотникова из села Вишневое.

    В этом году в районе в электоральной кампании 290 молодых людей участвуют впервые. И сельская молодежь здесь не менее активна.

    «Голосовать впервые очень волнительно, но атмосфера вокруг снимает напряжение, – рассказал Даниил Подмарков. – Звучит музыка, настроение как на празднике, так что все здорово».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Регионы Казахстана Конституция Общество Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски