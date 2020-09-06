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    Сельчане сами построили школу с мини-центром в Казталовском районе ЗКО

    6 Сентября 2020, 11:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Местные жители села Кособа Казталовского района Западно-Казахстанской области на собранные средства построили новую школу в селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Деньги, как говорится, собирали всем миром. Большую поддержку оказали меценаты, а также практически каждый местный житель внес свой вклад в благое дело. Всего строительство новой начальной школы обошлось в 10 миллионов тенге.

    «Школа построена с соблюдением всех требований к учебным заведениям. Здесь просторные классы, есть столовая, большой удобный гардероб. Современное помещение, где все учтено для работы и учебы. В настоящее время школа уже распахнула свои двери для учеников, дети с удовольствием идут на занятия. В процессе учебы мы соблюдаем все санитарные нормы по недопущению распространения коронавирусной инфекции: приобрели санитайзеры, медицинские маски, ежедневно обрабатываем помещение дезинфицирующими средствами, на переменах проводим влажную уборку», – рассказал директор новой начальной школы села Кособа Кернес Жумалиев.

    В селе есть средняя общеобразовательная школа, которая уже выпустила не одно поколение выпускников. Но жители села сами хотели, чтобы малышам было удобно в новом просторном помещении, и посчитали, что вполне могут построить своими силами новую начальную школу. Строительство начали еще в прошлом году, и новый 2020-2021 учебный год дети начали в новом здании.

    В данный момент школу посещает 41 ученик. В ближайшее время при школе откроется мини-центр, куда смогут ходить 20 детей и заниматься предшкольной подготовкой. Школа полностью укомплектована учителями, а также уже набран персонал в новое дошкольное учреждение.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Образование Благотворительность Строительство Регионы
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