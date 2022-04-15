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    Сельчане привезут на ярмарку в Петропавловск шесть тонн сельхозпродукции

    15 Апреля 2022, 21:12

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в субботу, 16-апреля, пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции. Участвовать в ней будут семь районов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления сельского хозяйства, цены на сельхозпродукцию на ярмарке будут на 15-20% ниже рыночных.

    Говядину будут реализовывать по 1 750 тенге за кг, баранину – 2 100 тенге, свинину – 1 450 тенге, стоимость мяса птицы - в пределах 1-2 тыс. тенге. Картофель можно будет приобрести за 150 тенге, рыбу – 450 тенге. Продавать на ярмарке будут мед и продукты пчеловодства, овощи, молочную продукцию, яйца.

    Всего планируют реализовать горожанам шесть тонн сельхозпродукции. В том числе 1,5 тонны молочных продуктов, две тонны мяса, 1,4 тонны картофеля и овощей, 220 кг меда и 450 кг рыбы.

    Ярмарка будет проходить на нескольких рынках, расположенных в разных районах города: «Алтын арман», «Кызылжар» и «Дария» - с 08:30 до 12 часов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экономика Сельское хозяйство
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