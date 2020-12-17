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    Сельчанам рассказали о семи приоритетных направлениях партии «Nur Otan»

    17 Декабря 2020, 13:02

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского маслихата от партии «Nur Otan» встретились с жителями села Якорь. «Путь перемен: достойная жизнь каждому» - так звучит предвыборная программа партии, которая включает в себя 7 основных направлений, передает МИА «Казинформ».

    Жители сельской местности поддерживают инициативу изменить жизнь к лучшему на селе, особенно их волнует вопрос водоснабжения.

    В предвыборной программе затронуты 69 населенных пунктов Кызылжарского района. В очереди на жилье стоят 750 человек, более 60 из которых многодетные матери. По словам кандидатов в депутаты за 5 лет партия в полном объеме решит этот вопрос. Многодетные семьи получат квартиры. Особое внимание уделят вопросам здравоохранения.

    «Это целый комплекс мер и решений, которые предлагает партия и берет полную ответственность за решение этих задач. В первую очередь, это большая помощь в селах, это вода, дороги, свет, улучшение здравоохранения», - рассказала Елена Левина, кандидат в депутаты областного маслихата.

    Она добавила, что предвыборная программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа.


    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Северо-Казахстанская область Социальная поддержка Нур Отан Выборы Политические партии Общество Выборы-2021
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