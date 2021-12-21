Сексуальная эксплуатация казахстанок в Бахрейне: суд Шымкента вынес приговор

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента закончено разбирательство по делу в отношении руководителей и участников транснациональной организованной преступной группы, а также их сообщников, которые на территории Казахстана с 2016 по 2020 год занимались отправкой девушек в Королевство Бахрейн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подсудимые признаны виновными, и им назначены различные наказания.

Руководитель ТОПГ – Азадова С. приговорена к 14 годам лишения свободы. Другие участники и сообщники преступной группы Ахмедова С., Беркина Э., Ахмедова Ш., Тургунова Ш. осуждены к 12 годам лишения свободы; Косдаулетова Р., Темирова Э. осуждены на 11,3 года лишения свободы; Цесхладзе Р. - 10 лет лишения свободы; Савинский С. и Мададов И. - 6,8 года лишения свободы; Пичугина З. и Азадова Т. с применением части 4 статьи 55 УК - 1,3 года лишения свободы; Гайнуллин Р. с применением части 4 статьи 55 УК - 3 года лишения свободы (арестован в зале суда).

Отбывание наказания Гайнуллину Р. назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, остальным осужденным - в учреждениях уголовно-испытательной системы средней безопасности.

Кроме того, трое подсудимых приговором суда были признаны виновными и с применением части 2 статьи 68 УК освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Напомним, ранее Министерством внутренних дел была пресечена деятельность преступной группы в составе граждан Казахстана, Российской Федерации и Королевства Бахрейн, занимавшихся торговлей людьми, в том числе и несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн.

Руководители и участники ТОПГ в течение длительного времени занимались поиском и вербовкой девушек от 16 до 25 лет из социально уязвимых слоев населения южных регионов Казахстана. Уголовное дело в мае текущего года было направлено в суд с обвинительным актом.



