Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Сексуальная эксплуатация казахстанок в Бахрейне: суд Шымкента вынес приговор

    21 Декабря 2021, 21:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Шымкента закончено разбирательство по делу в отношении руководителей и участников транснациональной организованной преступной группы, а также их сообщников, которые на территории Казахстана с 2016 по 2020 год занимались отправкой девушек в Королевство Бахрейн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подсудимые признаны виновными, и им назначены различные наказания.

    Руководитель ТОПГ – Азадова С. приговорена к 14 годам лишения свободы. Другие участники и сообщники преступной группы Ахмедова С., Беркина Э., Ахмедова Ш., Тургунова Ш. осуждены к 12 годам лишения свободы; Косдаулетова Р., Темирова Э. осуждены на 11,3 года лишения свободы; Цесхладзе Р. - 10 лет лишения свободы; Савинский С. и Мададов И. - 6,8 года лишения свободы; Пичугина З. и Азадова Т. с применением части 4 статьи 55 УК - 1,3 года лишения свободы; Гайнуллин Р. с применением части 4 статьи 55 УК - 3 года лишения свободы (арестован в зале суда).

    Отбывание наказания Гайнуллину Р. назначено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, остальным осужденным - в учреждениях уголовно-испытательной системы средней безопасности.

    Кроме того, трое подсудимых приговором суда были признаны виновными и с применением части 2 статьи 68 УК освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

    Напомним, ранее Министерством внутренних дел была пресечена деятельность преступной группы в составе граждан Казахстана, Российской Федерации и Королевства Бахрейн, занимавшихся торговлей людьми, в том числе и несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Королевстве Бахрейн.

    Руководители и участники ТОПГ в течение длительного времени занимались поиском и вербовкой девушек от 16 до 25 лет из социально уязвимых слоев населения южных регионов Казахстана. Уголовное дело в мае текущего года было направлено в суд с обвинительным актом.

    Автор:

    Судебный процесс Шымкент Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Интим-салон выявили в жилом доме в Алматы
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз