Секс-скандал в Иране: чиновник, отвечающий за исламские ценности, отстранен из-за видео с другим мужчиной

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Иранский региональный чиновник, отвечающий за соблюдение исламских ценностей, был отстранен от выполнения обязанностей из-за видеозаписи, на которой, как утверждают некоторые, он занимается сексом с другим мужчиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Видеозапись, где может быть изображен Реза Цагати — глава Департамента исламской культуры в провинции Гилян (она расположена на берегу Каспийского моря и граничит с Азербайджаном), была опубликована в интернете. Первым ее распространил оппозиционный телеграм-канал, редактор которого пообещал и дальше обличать иранских чиновников.

Личности людей на записи окончательно не подтверждены, однако Цагати был освобожден от должности до выяснения всех обстоятельств дела.

Видео активно распространяется в социальных сетях и вызывает множество комментариев. Многие отмечают, что Цагати был основателем культурного центра, который занимается пропагандой благочестия и ношения хиджаба.