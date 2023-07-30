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    Секс-скандал в Иране: чиновник, отвечающий за исламские ценности, отстранен из-за видео с другим мужчиной

    30 Июля 2023, 10:32

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Иранский региональный чиновник, отвечающий за соблюдение исламских ценностей, был отстранен от выполнения обязанностей из-за видеозаписи, на которой, как утверждают некоторые, он занимается сексом с другим мужчиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Видеозапись, где может быть изображен Реза Цагати — глава Департамента исламской культуры в провинции Гилян (она расположена на берегу Каспийского моря и граничит с Азербайджаном), была опубликована в интернете. Первым ее распространил оппозиционный телеграм-канал, редактор которого пообещал и дальше обличать иранских чиновников.

    Личности людей на записи окончательно не подтверждены, однако Цагати был освобожден от должности до выяснения всех обстоятельств дела.

    Видео активно распространяется в социальных сетях и вызывает множество комментариев. Многие отмечают, что Цагати был основателем культурного центра, который занимается пропагандой благочестия и ношения хиджаба.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Иран Мировые новости
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