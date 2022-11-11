Секс-притон в банном комплексе ликвидировали в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Секс-притон в банном комплексе ликвидировали полицейские Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе спецмероприятий, инициированных в Талдыкоргане оперативниками областного УБОП, задержана 58-летняя администраторша одного из банных комплексов. Женщина обоснованно подозревается в организации и содержании притона для занятия проституцией.

При проверке заведения полицейские задержали пять молодых девушек, которых предприимчивый администратор предлагала клиентам комплекса для оказания интимных услуг. Соответственно, услуги предоставлялись за солидное денежное вознаграждение.

По факту сводничества зарегистрировано уголовное дело по ст.309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество», расследование которого поручено сотрудникам городской полиции.





Фото: polisia.kz