Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Секретариат гражданской защиты тюркских государств может появиться в Казахстане

    11 Апреля 2023, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения об условиях работы Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реализация настоящего соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества международных отношений в области чрезвычайного положения природного и техногенного характера, по их предупреждениям и ликвидациям», - пояснил депутат Сергей Ершов на заседании Сената Парламента РК.

    По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос приданию Центру статуса Секретариата гражданской защиты Организации тюркских государств.

    По данным первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, сейчас Центр, расположенный в Алматы, работает между двумя странами Казахстаном и Кыргызстаном.

    «На площадке Центра проводятся семинары и тренинги с привлечением опытных казахстанских и зарубежных экспертов. Обучено более полутора тысяч представителей государственных органов, разработаны более 60 исследовательских, аналитических, методических разработок, учебно-методических и информационных материалов в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в настоящее время по поручению Главы государства прорабатывается вопрос приданию центру статуса секретариата гражданской защиты Организации тюркских государств», - добавил Сергей Ершов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы МЧС Организация тюркских государств
    Новости по теме
    Новости по теме
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Состоялось XI совещание руководителей ведомств по ЧС государств-членов ШОС
    Высокая пожарная опасность ожидается в большинстве регионов Казахстана
    Причиной разрушения дома в Жанаозене не был взрыв газового баллона – МЧС
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
    Новости партнеров