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Секретариат гражданской защиты тюркских государств может появиться в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
11 Апреля 2023, 12:28
Секретариат гражданской защиты тюркских государств может появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили ратификацию соглашения об условиях работы Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий на территории Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация настоящего соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества международных отношений в области чрезвычайного положения природного и техногенного характера, по их предупреждениям и ликвидациям», - пояснил депутат Сергей Ершов на заседании Сената Парламента РК.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос приданию Центру статуса Секретариата гражданской защиты Организации тюркских государств.

По данным первого вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, сейчас Центр, расположенный в Алматы, работает между двумя странами Казахстаном и Кыргызстаном.

«На площадке Центра проводятся семинары и тренинги с привлечением опытных казахстанских и зарубежных экспертов. Обучено более полутора тысяч представителей государственных органов, разработаны более 60 исследовательских, аналитических, методических разработок, учебно-методических и информационных материалов в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в настоящее время по поручению Главы государства прорабатывается вопрос приданию центру статуса секретариата гражданской защиты Организации тюркских государств», - добавил Сергей Ершов.


Алматы   МЧС   Организация тюркских государств  
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