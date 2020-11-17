Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят борьбу с наркотиками и террором

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят борьбу с наркотиками, террором и другими угрозами. Заседание пройдет во вторник в режиме видеоконференции под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева и при участии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Планируется обсудить вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ, уделив отдельное внимание взаимодействию на антинаркотическом треке, военному и военно-техническому сотрудничеству, координации усилий по борьбе с международным терроризмом, а также противодействию распространения террористической и связанной с ней экстремистской идеологии», - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Как заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, на мероприятии будет заслушан доклад статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова об итогах деятельности координационного совета руководителей компетентных органов стран ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков.

По словам представителя организации, в ходе заседания также планируется рассмотреть и одобрить ряд проектов решений Совета коллективной безопасности ОДКБ (высшего органа на уровне лидеров стран), касающихся военного и военно-технического сотрудничества, миротворческих сил ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), антинаркотической стратегии ОДКБ и подготовки кадров для органов госвласти. Кроме того, будет подписан план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год и план консультаций представителей стран ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 - первое полугодие 2021 года.

Напомним,Комитет секретарей советов безопасности - консультативный и исполнительный орган, ведающий вопросами координации взаимодействия государств ОДКБ в области обеспечения их национальной безопасности. Предыдущее заседание этого комитета состоялось в июне прошлого года в Бишкеке. Там же в ноябре прошлого года прошла совместная встреча Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов ОДКБ.

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году было принято решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Россия председательствует в организации в 2019-2020 годах.



