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    Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева

    5 Ноября 2022, 23:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов рассказал о работе предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    Как отметил Асхат Оралов, наряду с центральным штабом в столице более 200 региональных штаб-квартир работают по всей стране.

    Члены штаба намерены побывать в 207 населенных пункт ах , в том числе в 53 города х и 154 района х.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и закончится за день до выборов. 19 ноября наступит день тишины. 20 ноября состоятся президентские выборы.


    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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