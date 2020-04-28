Секретарь маслихата Туркестанской области: «Біз бiргемiз!» - не лозунг, а жизненная позиция

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь маслихата Туркестанской области Кайрат Балабиев в интервью газете «Южный Казахстан» рассказал, как работает Nur Otan в регионе и о значимости работы партии для населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Кайрата Балабиева, быть в рядах партии «Nur Otan», являющейся крупнейшей партией и ведущей политической силой страны, - это не почетная миссия, а огромная ответственность. В этой связи он рассказал, насколько важна перезагрузка Nur Otan, инициированная Председателем партии Нурсултаном Назарбаевым.

«Для общего успеха нам нужны сильные лидеры и сильная партия, которые могут чутко реагировать на запросы общества», - сказал Первый Президент РК - Елбасы Н. Назарбаев. Новые лидеры - первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек и его коллега в Туркестанской области Бейсен Тажибаев с молодым напором и хорошим знанием дела приступили к обновлению стиля и методов партийной работы. Новая волна заставила шевелиться всех нуротановцев, прежде всего в государственном аппарате. За несколько месяцев первый зампред объехал все регионы страны, побывал в самых отдаленных аулах, провел сотни встреч с населением. И не в формате собраний актива с докладами и имитацией их обсуждения, а на местах: во дворах городских микрорайонов и домах сельчан», - рассказывает Кайрат Балабиев.





Он отметил, что поставленная задача перед партией Нурсултаном Назарбаевым - активизировать обратную связь с населением активно реализуется. Кроме того спикер отметил работу и общественной приемной партии «Nur Otan».

«В ее здание каждый человек должен заходить свободно. Поэтому областной филиал партии «Nur Otan» должен работать в формате open space. В центре внимания Туркестанского областного филиала партии сейчас проблемы многодетных семей, обеспечение быстро растущего населения области рабочими местами, строительство и ремонт автомобильных дорог. В первую очередь там, где в них особенно нуждаются люди. В пяти южных районах области - Жетысайском, Келесском, Мактааральском, Сарыагашском и Шардаринском живет треть населения области, это более 700 тысяч человек. Качество их жизни, доступность медицинских услуг и всей социальной инфраструктуры напрямую зависит от состояния дорожной сети. Депутатская фракция «Nur Otan» инициировала активизацию здесь дорожного строительства в рамках национального проекта партии «Кутты мекен» и госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020-2025 годы, внесение необходимых корректив в планы реконструкции и строительства автодорог области, выделение необходимых для этого бюджетных средств, привлечение там где это необходимо инвесторов», - отметил Кайрат Балабиев.





Как сообщил К. Балабиев, для обеспечения постоянной обратной связи исполнительной власти с населением будет создана диалоговая площадка «Түркістан талкы» с участием депутатов маслихатов, партийных активистов, руководителей государственных органов. На ней будут открыто обсуждаться самые актуальные проблемы области.

«В здании областного филиала партии организованы тематические общественные приемы с участием руководителей государственных органов, которые будут транслироваться в соцсетях. Депутаты фракций «Nur Otan» областного, районных и городских маслихатов работают в постоянном контакте с избирателями. Разрешение поднятых людьми вопросов на контроле. Партия с момента основания имеет устойчивое большинство в Парламенте страны и маслихатах на местах», - добавил он.

В Туркестанской области действуют 247 первичных организаций и 16 территориальных филиалов Nur Otan.

Немаловажным вопросом является перестраивание работы партии в условиях пандемии коронавируса.

«Председатель Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Умирзак Шукеев одним из первых на региональном уровне начал работу по усилению роли депутатской фракции в областном маслихате и омоложению кадров в рамках перезагрузки партии «Nur Otan». В условиях серьезных испытаний для всего общества, мобилизации всех ресурсов на борьбу с эпидемией это позволило партийным организациям быстро перестроить свою работу и эффективно выполнять поставленные задачи. Для оказания организационного и информационного содействия созданному в области фонду помощи нуждающимся мобилизованы все ресурсы партии. По поручению Елбасы выделено 150 млн тенге из партийной кассы для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям в городах, где объявлен карантин. Еще 200 млн тенге на противодействие распространению коронавирусной инфекции также по решению направлено из Фонда Первого Президента. Волонтеры туркестанского филиала «Jas Otan» и активисты партии на бесконтактной основе обеспечивают социально уязвимые категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, продуктами первой необходимости», - продолжил секретарь маслихата региона.

«Депутаты маслихатов вносят свой вклад в формирование фонда, организуют работу волонтерских групп на местах, выделяют средства на приобретение продуктов и медикаментов, содействуют в решении бытовых вопросов жителей своих округов. «Біз бiргемiз!» для нас - не лозунг, а жизненная позиция. Вместе мы с честью проходили через все испытания», - заключил Кайрат Балабиев.







