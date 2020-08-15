Секрет успеха песен Шамши в их в простоте - к 90-летию со дня рождения короля казахского вальса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 августа исполняется 90 лет со дня рождения «короля казахского вальса» Шамши Калдаякова. Корреспондент МИА «Казинформ» встретился с его сыном, Мухтаром Калдаяковым, который рассказал о жизни и творчестве композитора.

Будущий народный композитор родился в 1930 году в маленьком поселке на юге страны. Его отец Анапия был по профессии кузнецом, а по призванию души - акыном, исполнял песни собственного сочинения, сопровождая их игрой на домбре. Мать тоже была одарена певческим талантом. С раннего детства Шамши проявлял музыкальные способности, играл на мандолине, уже в юношеские годы начал сочинять первые песни.

«Папа родился в совхозе «Тимур», ныне это село Шамши Туркестанской области. Он всегда говорил: «Я родился в том месте, где умер известный завоеватель Темир аксак». При рождении ему дали имя Жамшид, но называли Шамши, так и записали потом в документах. Дедушку звали Анапия. Но из-за заметной родинки на ноге малыша прозвали «калды аяқ», «родимое пятно». Это прозвище затем стало известной фамилией», - рассказал об отце Мухтар Калдаяков.

В начале трудового пути Шамши был далек от музыки. В военные годы подростком работал трактористом. Его определили в фабрично-заводское училище, откуда он впоследствии убежал. Родители не хотели, чтобы сына принуждали вернуться к учебе. Поэтому отправили его в зооветеринарный техникум под новым именем Шамши Калдаяков. После учебы работал в одном из поселков Актюбинской области.

«Когда отец работал в Актюбинской области, в голодный послевоенный год он раздал жителям поселка часть подотчетной отары с условием, что, когда будет приплод, они все вернут. Так многих в поселке спас от голодной смерти. За это его могли посадить, но сельчане отстояли юношу и отправили в армию», - рассказал его сын.

Отслужив около 7 лет на Сахалине, он получил звание младшего лейтенанта. В 1955 году поступил в Ташкентское музыкальное училище. Но, не окончив его, переехал в Алматы и уже на следующий год стал студентом консерватории.

По словам Мухтара Калдаякова, многие произведения отца имеют своеобразный синтез казахской и русской музыки, сказались годы службы в России.

«Только после службы в армии на далеком Сахалине отец нашел свой путь. Во время обучения в Ташкентском музыкальном училище отцу встретился один слепой музыкант, который поддержал его в стремлении освоить нотную грамоту. По возвращению на родину он поступает в консерваторию и полностью погружается в мир музыки», - рассказал Мухтар Калдаяков.

Народ восхищался не только музыкальным даром Шамши Калдаякова, но и редкими человеческими качествами, красотой души этого простого и великого человека.

«Отец по натуре был очень добрым, общительным человеком. Всегда старался помогать окружающим. Любил звать гостей и гостить сам. Одним словом был душой компании. Зимой он находился дома, а как наступала весна, отправлялся в путь навещать своих родственников и друзей», - вспоминает его сын.

Наш собеседник опроверг распространенную в народе легенду об истории любви музыканта и цыганки, из-за которой он будто бы хотел уйти кочевать с табором. Таков был и сюжет драматического произведения «Цыганская серенада», шедшего тогда в театрах, где героя тоже звали Шамши. Но ничего похожего в реальной жизни композитора не было, уверяет его сын.

«Как рассказывала моя мама, они как-то с отцом шли вместе по парку и отец увидел цыганку и решил погадать. Тогда за услуги предсказания расплатилась мама. Так как у отца не хватило денег. После все они разошлись по своим дорогам. То есть, отец не уходил в табор и не влюблялся в цыганку. Это скорее вымысел. Лично я помню только эту историю», - поделился Мухтар Шамшиевич.

Со своей супругой он познакомился в Алматы на дне рождения общих знакомых.

«Маме тогда было 24 года, она работала мастером в ателье мод. А папа учился в консерватории. Мама всегда была семейным человеком. Уважала творчество отца и тем самым всегда поддерживала культ музыки в семье. Двое сыновей и внуки также пошли по стопам отца. Мой брат Абылкасым выбрал карьеру пианиста, я стал скрипачом. И супруга, и дочь Абылкасыма также пианистки. Племянница уже стала обладательницей наград на двух международных конкурсах. Я на сегодня являюсь дирижером ГАТОБ имени Абая. Супруга занимается бизнесом, а двое из трех моих детей посещают музыкальную школу», - рассказал Мухтар Калдаяков.

После смерти композитора с 1992 года ежегодно проводился международный песенный фестиваль.

«Продолжая тему фестиваля песен, хотел бы рассказать одну историю. Как-то я ехал в машине и по радио услышал знакомую мелодию. Но слова к этой композиции были совсем другие. Стало обидно, что со временем старые песни могут забыться, и никто не вспомнит и не узнает, что она может быть сворована. Поэтому конкурс здорово было бы возродить, чтобы мелодии всеми любимых песен Шамши не забывалась. Тем самым это послужило бы восхождению новых талантов на казахстанской эстраде»,- добавил собеседник.

В творческом багаже Шамши Калдаякова 55 песен. При жизни он не стремился к высоким званиям и наградам. Не стал членом Союза композиторов, это звание ему присвоили уже после ухода из жизни. А звание Народного артиста Казахстана он получил за два месяца до своей смерти.

Первый документальный фильм о Калдаякове зрители увидели в 1991 году благодаря режиссеру Тилегену Ахметову. Впоследствии режиссер 50-минутной киноленты рассказал, что продолжить съемки не позволило здоровье народного композитора. В 2017 году на экранах страны появился 4-серийный фильм о Шамши Калдаякове под названием «Человек-песня».

Основой для нового государственного гимна, в 2006 году, стала популярная в народе патриотическая песня Шамши Калдаякова «Менiң Қазақстаным», которая была написана в 1956 году на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст.

Секрет успеха песен Шамши Калдаякова - в их простоте, считает его сын. Ведь он был выходцем из народа, плоть от плоти принадлежал своему народу, и, как истинный народный композитор, своими песнями выразил все его прекрасные душевные порывы и чувства.

«Его романтическая музыка затрагивала и развивала самые возвышенные чувства, такие как любовь к девушке, матери, родной земле. Поэтому они в то время как нельзя лучше отвечали на духовные запросы молодежи, и поэтому их поют до сих пор. Сейчас в репертуаре каждого молодого исполнителя непременно есть вальс Шамши. Жанр, к которому композитор относился с особым трепетом»,- сказал Мухтар Калдаяков.