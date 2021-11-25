Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Секрет своей мотивации раскрыл Геннадий Головкин

    25 Ноября 2021, 11:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин рассказал о том, что мотивирует его продолжать заниматься боксом и проводить бои на высшем уровне, несмотря на почти 40-летний возраст. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    29 декабря в Сайтаме (Япония) GGG встретится в объединительном бою с местным чемпионом WBA Super Риотой Муратой.

    «Я спортсмен и я всегда хочу стремиться к лучшему в себе. Каждый день я налагаю на себя тяжелую работу, и мне приятно иметь возможность это делать. Я всегда ставлю перед собой новые цели. Кроме того, на протяжении десяти лет, с 2010 года я был чемпионом мира, и по-прежнему им являюсь, поэтому я хочу оставаться на этой позиции», - ответил в интервью Yahoo! Japan Геннадий.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров