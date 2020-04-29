Сэкономить на дезсредствах 1,2 млрд тенге помогли государству жамбылские прокуроры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Жамбылской области рассказали о том, как решают проблемные вопросы профилактики и противодействия коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, сегодня находятся на постоянном контроле прокуроров, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области. - В связи с введением в стране чрезвычайной ситуации 16 марта в областной прокуратуре был создан штаб. С 3 апреля, по инициативе прокуратуры области, в областном акимате была создана «аналитическая группа» (колл-центр) по семи направлениям и оснащена необходимым оборудованием».

Отмечается, что с первых дней карантина жамбылские прокуроры осуществили ряд мероприятий по защите прав граждан, сохранению рабочих мест, поддержанию цен на продукты питания и медикаменты, привлечению к ответственности лиц, нарушивших режим чрезвычайного положения и распространявших ложную информацию».

Помимо этого, прокуроры проработали механизм по упрощенной передаче конфискованных в доход государства спиртосодержащих товаров, а также товаров народного потребления, учитывая большую потребность в обеспечении региона дезинфицирующими и антисептическими средствами в условиях чрезвычайного положения.

«Облуправлению здравоохранения передано 9 тонн конфискованного технического спирта общей стоимостью 6,2 млн тенге. Из этого объема изготовлено 11,3 тыс. литров дезинфицирующих средств и кожного антисептика. Помимо этого, по акту прокурорского надзора обеспечена передача в коммунальную собственность области 218,1 тыс. литров этилового спирта, конфискованного у ТОО «БМ». Таким образом, принятые прокуратурой меры позволили сократить государственные расходы на приобретение дезинфицирующих средств на сумму более 1,2 млрд тенге».

Что касается конфискованных товаров народного потребления, то в облуправление координации, занятости и социальных программ передано 783 наименования конфискованного товара (одежда, постельное белье и др.). Всего передано свыше 700 тыс. штук на 540 млн тенге. Товары направлены в дома престарелых, детские дома, детям сиротам и малоимущим семьям.

Работа в данном направлении находится на особом контроле прокурора области, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.