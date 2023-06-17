Сегодня в Туркестане пройдет второе заседание Национального курултая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Туркестане планируется проведение второго заседания Национального курултая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель мероприятия стать диалоговой площадкой для новых идей, укрепляющих единство страны и сплачивающих общество. Первый Национальный курултай состоялся в прошлом году в июне в Улытау. Встреча также проходила с участием Главы государства.

В состав Национального курултая вошли 117 человек из числа депутатов Мажилиса и членов АНК, представителей гражданского общества и политических партий, экспертов и членов Общественного совета регионов, предпринимателей.

Символично, что именно в Улытау было решено провести первое заседание Национального курултая, с возведением белого шатра у мавзолея Джучи-хана.

«Курултай – это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, он должен стать национальным собранием. Это очень важная задача», - сказал Касым-Жомарт Токаев.