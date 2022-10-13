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    Сегодня в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

    13 Октября 2022, 09:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В данном международном форуме примут участие главы государств и правительств стран СВМДА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации.

    Ранее сообщалось, что 12-13 октября текущего года состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча в верхах будет приурочена к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

    Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, на мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей, организаций-партнеров, а также гости.
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