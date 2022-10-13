Сегодня в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В данном международном форуме примут участие главы государств и правительств стран СВМДА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В рамках саммита планируется обсуждение актуальных вопросов сотрудничества и ключевых приоритетов деятельности организации.

Ранее сообщалось, что 12-13 октября текущего года состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Встреча в верхах будет приурочена к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана.

Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, на мероприятие приглашены первые руководители государств-членов, государств-наблюдателей, организаций-наблюдателей, организаций-партнеров, а также гости.



