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Сегодня состоится расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства
24 Января 2020 08:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева сегодня состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПрезидент РК принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева Глава государства проведет расширенное заседание Правительства Глава государства принял акима столицы
На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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