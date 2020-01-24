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Сегодня состоится расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства

24 Января 2020 08:37
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Сегодня состоится расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева сегодня состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ».

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На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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