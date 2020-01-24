Сегодня состоится расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева сегодня состоится расширенное заседание Правительства Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ».

На заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по основным направлениям деятельности Правительства.