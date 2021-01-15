Сегодня состоится первая сессия Парламента РК седьмого созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится первая сессия Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Об этом передает МИА «Казинформ».

Ранее Глава государства подписал указ «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва».