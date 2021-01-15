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Сегодня состоится первая сессия Парламента РК седьмого созыва
15 Января 2021 07:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится первая сессия Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Ранее Глава государства подписал указ «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва».
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