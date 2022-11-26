Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 10:50 начнется торжественная церемония инаугурации Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония инаугурации Главы государства состоится в столичном Дворце независимости. Ожидается, что в ходе церемонии председатель Центральной избирательной комиссии вручит Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента Республики Казахстан.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

Накануне в Министерстве иностранных дел сообщили, что главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК.



