Сегодня радостный день – астанчанка о выборах Президента Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице жители, которые по разным уважительным причинам не могут самостоятельно явиться на избирательный участок, имеют право проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявку, и члены избирательной комиссии вместе с урной и бюллетенями прибудут по адресу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Голосовать на дому могут жители столицы, которые не могут прийти на избирательные участки в связи с состоянием здоровья и те, кто ухаживает за тяжелобольными.

Резеда Нагаева в силу возраста и состояния здоровья проголосовала из дома.

«Сегодня радостный день. День выборов главы нашей страны. Желаю будущему президенту быть принципиальным и выполнить свою задачу. Спасибо большое, что пришли ко мне домой. Я уже по возрасту не могу ходить. Желаю, чтобы в стране было спокойно», - отметила астанчанка.







Фото: пресс-служба акимата г. Астана