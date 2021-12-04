Сегодня произойдет полное солнечное затмение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 декабря 2021 года в период между 11:29 и 15:36 по времени Нур-Султана произойдёт полное затмение Солнца с максимальной фазой в 13:34, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Московского планетария, полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и будет видна только на территории Антарктиды. Видимый диаметр Луны в 1,0367 раза больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. При полном затмении видны солнечная корона, звёзды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

В этот раз событие закрывает коридор затмений, который начался 19 ноября 2021 года. По прогнозам астрологов, это значит, что поток энергии будет очень интенсивным и к такому важному дню следует подготовиться заранее.

Солнечное затмение — это всегда время для новых начинаний, когда сама Вселенная даёт вам силы для изменения жизни. В этот раз 4 декабря активизируется энергия Стрельца - знака, который отвечает за творчество, культуру и духовные практики. Стрелец указывает путь сомневающимся. И если у вас давно назревал вопрос: «Что делать со своей жизнью?», - то в период затмения можно и нужно ставить цели на будущее, советуют астрологи.

Подсказки от звёзд в день солнечного затмения помогут вам разобраться со многими сферами жизни и понять, куда двигаться дальше. Если вы давно хотели сменить работу, то неделя после 4 декабря — отличное время для таких изменений.

Для того, чтобы во время затмения ваш дом наполнился положительной энергией, сделайте генеральную уборку. Очистите пространство от ненужных вещей, а разум - от ненужных мыслей. По возможности отдохните от повседневной суеты, проведите время наедине с собой.

День солнечного затмения хорошо подходит для занятий йогой и медитаций. В этот период следует избавляться не только от ненужных предметов, но и от ненужных отношений. Надо избегать стрессов, ссор и любого негатива. Все зло, совершенное 4 декабря, обязательно вернется к тому, кто его совершил. Поэтому соблюдайте хладнокровие и не вступайте в конфликты.