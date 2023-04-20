Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сегодня произойдет гибридное затмение Солнца

    20 Апреля 2023, 15:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 апреля произойдет гибридное затмение Солнца. Его особенность в том, что в разных районах Земли жители увидят кольцевое или полное затмение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Видимый размер Луны будет совпадать с видимым размером Солнца. Там, где расстояние от Земли до Луны больше, Луна будет казаться меньше Солнца и можно увидеть кольцевое затмение. Там, где расстояние меньше, Луна кажется такого же размера, как и Солнце, поэтому закрывает его полностью. В последний раз такое затмение произошло в 2013 году.

    Полное затмение увидят жители Австралии и некоторых островов Индонезии, кольцевое — жители Индии и Юго-Восточной Азии.

    Инфографика ТАСС


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мировые новости
    Новости по теме
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров