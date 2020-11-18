Сегодня порядка 6 % мирового майнинга сосредоточено в РК - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики, отметил Глава государства в ходе рабочей встречи Совета иностранных инвесторов при Президенте РКв формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».

По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 млрд тенге в течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний.

– Сегодня порядка 6 % мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Мы планируем привлечь инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычислений и платформ. Начаты подготовительные работы по строительству четырех мегацентров обработки данных – в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные вычислительные мощности, которые будут находиться на крупной международной информационной магистрали, – отметил Глава государства.



