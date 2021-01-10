Сегодня особенный день для нашей страны и народа - Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня особенный день для нашей страны, народа, отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня особенный день для нашей страны, народа, потому что выборы являются важным событием в жизни каждого государства. Мы отдаем свои голоса как нация, единый народ. Думаю, что эти выборы дадут стимул для дальнейшего развития нашего народа. В целом, надеюсь, что если в Парламент войдут больше партий, то это положительно повлияет на будущее страны. Думаю, что выборы пройдут справедливо», - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения избирательного участка в Нур-Султане.

«Еще одним важным вопросом является то, что главная задача Парламента - качественное принятие законов. Нам нужна качественная законодательная система», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в столице.