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    Сегодня особенный день для нашей страны и народа - Президент Казахстана

    10 Января 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня особенный день для нашей страны, народа, отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня особенный день для нашей страны, народа, потому что выборы являются важным событием в жизни каждого государства. Мы отдаем свои голоса как нация, единый народ. Думаю, что эти выборы дадут стимул для дальнейшего развития нашего народа. В целом, надеюсь, что если в Парламент войдут больше партий, то это положительно повлияет на будущее страны. Думаю, что выборы пройдут справедливо», - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения избирательного участка в Нур-Султане.

    «Еще одним важным вопросом является то, что главная задача Парламента - качественное принятие законов. Нам нужна качественная законодательная система», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов в столице.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Выборы-2021
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