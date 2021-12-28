Сегодня нет больших предпосылок к удорожанию ГСМ - Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев высказался касательно возможного повышения цен на ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отметить, что у нас нужды сельхозтоваропроизводителей составляют до 800 тыс. тонн в год. Понятно, есть посевная, есть уборочная. Что касается остатков, у нас сегодня остатки неплохие. У нас начали снижаться ставки, и в сентябре у нас уже возник дефицит. Начиная с октября остатки начали расти и сегодня составляют у нас более 240 тыс. тонн, это достаточный объем для того, чтобы не было никаких сложностей с обеспечением», - сказал Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Он также прокомментировал вопрос возможного повышения цен на ГСМ.

«Что касается цены, то, я считаю, на сегодня нет таких больших предпосылок по удорожанию ГСМ. Но, однако, нужно обязательно отметить, что цена на ГСМ складывается и коррелируется, в том числе, ценой на нефть. Сегодня мы видим, что буквально за последнюю неделю у нас цена выросла уже на пракитчсеки 10% с 71 до 78 долларов США (за баррель нефти). Поэтому предсказывать цену на ГСМ, это, наверное, неблагодарное дело, потому что мы не знаем, как поведет себя цена на нефть», - пояснил глава Минэнерго.