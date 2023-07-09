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    Сегодня лучшая ракетка Казахстана в 1/8 финала сыграет с россиянином Андреем Рублевым

    9 Июля 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Уимблдоне в одиночном разряде у мужчин пройдет матч 1/8 финала, в котором встретятся казахстанский теннисист Александр Бублик (26-е место в рейтинге ATP) и россиянин Андрей Рублев (7-е место). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч Бублик — Рублев начнется в 18:30 по астанинскому времени

    Ранее Александр Бублик победил американцев Маккензи Макдональда (54-е место) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:4 — и Джеффри Вулфа (48-е место) — 6:3, 7:6, 6:0, а также немца Максимилиана Мартерера (170-е место) — 6:4, 6:1, 7:6.

    Бублик является лучшим теннисистом Казахстана в рейтинге ATP в одиночном разряде. Что касается его соперника, то Андрей Рублев на данный момент является второй ракеткой России.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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