Сегодня Казахстан не имеет территориальных споров ни с одной из сопредельных стран – глава МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концептуальные основы внешней политики Казахстана, заложенные на заре независимости, постоянно совершенствуются, исходя из эволюционирующей международной обстановки, новых вызовов и угроз, а также актуальных внешнеполитических задач. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концепция внешней политики на 2020-2030 годы, принятая в марте 2020 года, заложила основу для дальнейшего совершенствования казахстанской дипломатии. Данный документ формирует базовые принципы, определяющие стратегические приоритеты и механизмы продвижения национальных интересов на международной арене. Концепция сохраняет преемственность основ внешнеполитического курса – многовекторность, сбалансированность, прагматизм и защиту национальных интересов», - сказал Мухтар Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве оформил государственную границу на всём её протяжении и сегодня не имеет территориальных споров ни с одной из сопредельных стран.

Историческим событием стало избрание нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годах. Членство Казахстана стало отличной возможностью для презентации насущных вопросов Центральной Азии на самом высоком уровне, поскольку наша страна стремилась к выражению коллективных интересов всех стран региона, переживающих целый комплекс политических и экономических изменений. Благодаря своей ответственной и миролюбивой политике на международной арене, наша страна первой на постсоветском пространстве удостоилась чести в 2010 году возглавить ОБСЕ.

«Итогом казахстанского председательства стало проведение в нашей столице первого и, к сожалению, пока единственного в XXI веке Саммита ОБСЕ и принятие исторической Астанинской декларации под названием «Навстречу сообществу безопасности». На фоне текущего кризиса европейской безопасности наследие Астанинского саммита и сейчас сохраняет свою актуальность в деле формирования континентальной платформы безопасности», - добавил Мухтар Тлеуберди.