Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 6 мая, исполняется 70 лет со дня рождения легендарного человека – первого этнического казаха, ставшего олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаксылыка Ушкемпирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На него равнялись все молодые спортсмены. Каждый начинающий боксер мечтал увидеться с ним. Своим добродушным взглядом, добрыми глазами Жаксылык Ушкемпиров завоевывал сердца казахстанцев. Он родился 6 мая 1951 года в совхозе Чапаев Свердловского района Джамбульской области. Жаксылык Амиралиевич запомнился первым этническим казахом, ставшим олимпийским чемпионом по классической (греко-римской борьбе). Борец классического стиля, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР внес огромный вклад в развитие казахстанского спорта.

Со школьной скамьи он занимался национальной борьбой қазақ-күресі. После окончания школы поступил в Семипалатинский зооветинститут. Там будущий олимпийский чемпион случайно занялся вольной борьбой. Жаксылыку Ушкемпирову был необходим зачет по лыжному спорту, без которого его не допускали к сессии, а на лыжах он не стоял никогда. Преподаватель согласился поставить зачет, если Жаксылык выиграет схватку с другим студентом.

После этого случая он занялся вольной борьбой, и уже через два года в 1971 году выиграл чемпионат Казахской ССР. В том же году перешел к другому тренеру, занялся классической борьбой и вновь выиграл чемпионат КазССР уже по этому направлению. Год спустя занял пятое место на чемпионате СССР, а в 1973 году завоевал бронзу на первенстве страны. После этого казахского борца включили в олимпийскую сборную СССР.

В 1980 году выступил на летних Олимпийских играх в Москве. Борец участвовал в весовой категории до 48 килограммов. В схватках в первом круге со счётом 6-2 выиграл у Константина Александру (Румыния), во втором круге со счётом 13-10 выиграл у Романа Кирпача (Польша). В третьем круге по баллам со счётом 17-6 выиграл у Ференца Шереша (Венгрия), в четвёртом круге участия не принимал. А в пятом круге со счётом 12-7 выиграл у Павла Христова (Болгария) и получил звание Олимпийского чемпиона. Он завоевал победу для Советского Союза и звание олимпийского чемпиона для себя.

О своей манере борьбы Жаксылык Ушкемпиров говорил так: «Ну, какая у меня была техника?! Никакой! Собью в партер «бычком», у Валеры Резанцева «одолжил», и накатываю. Разве это техника? Моё оружие — темп! Дышал неплохо, уставали ребята».

В 1974—1984 годах Жаксылык Ушкемпиров работал инструктором Государственного спорткомитета Казахской ССР. В 1984 году стал директором республиканской школы борьбы ДСО «Кайрат», а в 1991 году - тренером сборной команды в Китае, в 1993 году занялся бизнесом и общественными работами в сфере спорта. С 2004 года был советником председателя Комитета спорта РК, а с 2008 года - советником министра туризма и спорта Казахстана по видам борьбы. Он проживал в Алматы, занимался животноводством.

Среди спортивных достижений Жаксылыка Ушкемпирова можно отдельно выделить титул чемпиона мира (1981), второе место на Кубке мира (1982), второе место на чемпионате Европы (1980), второе место на чемпионатах СССР (1978, 1979) и первое место на Спартакиаде народов СССР (1975).

В 2014 году заслуги казахстанцев Жаксылыка Ушкемпирова и Вадима Псарева были оценены на заседании бюро Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) в Риме. Там было принято решение о включении олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова и легендарного тренера по греко-римской борьбе Вадима Псарева в Зал славы FILA. В 2017 году Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым Жаксылыку Ушкемпирову было присвоено звание «Герой труда Казахстана».

В 2019 году о жизни Жаксылыка Ушкемпирова был снят художественный фильм «Жаксылык» (Казахстан). Ушкемпирова в юном и подростковом возрасте сыграли Эльнар Назаркул и Сануржан Сулейменов, а роль 60-летнего спортсмена сыграл Досжан Жанботаев.

На 70-м году жизни, в августе прошлого года, он скончался от болезни. Казахстан потерял славного сына народа, легендарного человека, известного олимпийского чемпиона. Соболезнования родным и близким выражали деятели спорта и культуры, чиновники, Глава государства.

«Жаксылык Амиралыулы внес значительный вклад в укрепление спортивного потенциала нашей страны, был ярким примером для молодежи. Он возводил в регионах спортивные комплексы, многое сделал для подготовки молодых спортсменов, участвовал в развитии сельского хозяйства. Благодаря своему самоотверженному труду и активной гражданской позиции он пользовался заслуженным уважением народа. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорилось в телеграмме Президента Казахстана.

Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы отметила, в этом году исполнилось 40 лет, как Жаксылык Ушкемпиров легендарно победил в Олимпиаде в Москве. В свою очередь, Федерация выразила глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям и поклонникам казахстанской борьбы.