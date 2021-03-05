Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения Алихана Букейханова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения видного общественного и государственного деятеля, организатора и лидера национально-демократической партии «Алаш», ученого и талантливого публициста Алихана Букейханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алихан Букейханов родился 5 марта 1866 года в ауле №7 Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области (ныне территория Актогайского района Карагандинской области).

В 1886-1890 годы обучался в Омском техническом училище. 1890-1894-е - годы учебы на экономическом факультете Санкт-Петербургского Императорского Лесного института. Успешно окончив этот институт по специальности лесного экономиста, Алихан Букейханов преподавал математику в сельскохозяйственном училище города Омска. Затем служил чиновником Омского переселенческого управления, вплоть до 1905 года.

В 1893 году он активно принимает участие в работе политических, экономических, литературных и других кружков, участвует в студенческих «беспорядках». Судя по архивным документам, в эти годы деятельность А. Букейханова впервые привлекает внимание Департамента царской полиции, его имя попадает в черный список «политически неблагонадежных». В этот период особенно ярко проявляется его талант как общественного, политического деятеля, выдвигая его в качестве подлинного лидера национального движения всего Степного края.

Наиболее известная петиция 1905 года, подписанная на Кояндинской ярмарке 14,5 тысячами жителей Каркаралинского уезда Семипалатинской области, в которой высказывались основные политические и социально-экономические требования казахов, была составлена Алиханом Букейхановым, Ахметом Байтурсыновым, Жакыпом Акбаевым, Миржакыпом Дулатовым, Мухаммед-Максут Бекметовым.

Алихан Букейханов принимает активное участие в ряде общественных организаций. К примеру, он состоял действительным членом Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества и Семипалатинского статистического комитета.

В 1905 году А. Букейханов был избран депутатом в I Государственную думу (Российская империя) по Семипалатинскому округу, участвовал в составлении документа, названного Выборгским манифестом, осуждающим роспуск царской Думы. Именно с этого документа начинается активная политическая деятельность Алихана Букейханова. Для пробуждения национального самосознания казахов и организации их просветительской деятельности стала издаваться газета «Казах», первое в истории казахов поистине общенациональное периодическое издание. Активное участие в создании газеты приняли руководители казахского национального движения, в том числе и Алихан Букейханов, писавший свои статьи под псевдонимом «Сын степей».

После февральской революции А. Букейханов принял активное участие в национально-освободительной борьбе казахского народа. После двух всеказахстанских съездов, прошедших в июле и декабре 1917 года, удалось создать партию «Алаш» и правительство Алашорды. А. Букейханов избирается ее председателем. Название партии было предложено делегатом Уральской области юристом Жаншой Досмухамедовым и всеми поддержано. Газета «Казах» стала печатным органом партии. Это было поистине историческое событие, поскольку впервые стало реальностью создание единого Казахского государства.

С приходом Советской власти ему препятствуют в политической деятельности и отзывают на постоянное место жительства в Москву, где А. Букейханов провел последние 15 лет жизни. В этот период он продолжает заниматься литературой и научно-исследовательской деятельностью. Тщательно собрав образцы устного творчества, фольклорного наследия, пишет труды по истории, этнографии, литературе.

В 20-х годах дважды арестовывался. В 1937 году его вновь арестовывают и заключают в Бутырскую тюрьму. Ему было предъявлено обвинение «…возглавлял контрреволюционную борьбу против Советской власти, установил связи с руководителями террористического центра в Казахстане и Москве». 27 сентября 1937 года он был приговорен к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Через 56 лет Алихан Букейханов был реабилитирован.

Историк, профессор Мамбет Койгельды отмечает, что судьба Алихана Букейханов неразрывно связана с историей казахского народа.

Напомним, 5 февраля 2021 года на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мероприятия к 30-летию Независимости должны дать духовный импульс для всего народа. При этом работа в сфере духовности должна включать несколько направлений, одним из важнейших среди них станет популяризация наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации.

«На этот юбилейный год приходится несколько знаменательных дат: 175-летие Жамбыла Жабаева, 155-летие Алихана Букейханова, 150-летие Хаджимукана, юбилеи других исторических личностей. В прошлом году мы очень содержательно провели юбилеи Абая и Аль-Фараби. Их личностный облик и жизненный путь, их труды оказали большое влияние на наше мировоззрение. Этот опыт следует и впредь использовать», – отметил Касым-Жомарт Токаев.