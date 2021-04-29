Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения казахского композитора Ахмета Жубанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 апреля, исполняется 115 лет со дня рождения известного композитора, музыковеда, этнографического исследователя казахских народных песен и кюев Ахмета Жубанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жубанов Ахмет Куанович родился 29 апреля 1906 года в урочище Косуактам, ныне Актюбинской области. Он известен не только как композитор и музыковед, но и как этнографический исследователь казахских народных песен и кюев, писатель-историк, дирижер.

Он уже с детства начал увлекаться музыкой. Первые учителя, направившие Ахмета Жубанова на творческий путь - кюйши Талым и аульный учитель К. Ашгалиев. Большое влияние на формирование жизненного мировоззрения Жубанова оказали писатель Ж. Тлепбергенов, старший брат и ученый К. К. Жубанов.

В 1919–1928 годах, работая секретарем аульного совета и учителем, он брал уроки сольфеджио, теории музыки и игры на скрипке у руководителя оркестра русских народных инструментов П. Черняка в Темире.

В 1929-1932 годы учился в Ленинградском музыкальном техникуме имени М. Глинки по классу скрипки А. Этигона и в консерватории имени Н. Римского-Корсакова по классу гобоя профессора Ф. Нимана. Чуть позднее - на факультете теории и истории музыки - у Б. Асафьева. В 1932-1933 годы был аспирантом Ленинградской академии искусствознания - ныне Институт театра, музыки и кино.

В 1933 году Ахмет Жубанов преподавал в Алматинском музыкально-драматическом техникуме, составил на казахском языке первый «музыкальный букварь». Организовал музыкальный кабинет и экспериментальную мастерскую по усовершенствованию казахских народных инструментов. А через год под его руководством был создан ансамбль домбристов, на основе которого возник оркестр казахских народных инструментов имени Курмангазы.

В 1935-1945 годы был художественным руководителем и дирижером Казахской филармонии. В 1945-1951 годы - ректор Алматинской консерватории. В 1945-1947 годы и в 1954-1961 годы заведовал кафедрой народных инструментов, одновременно был преподавателем истории казахской народной музыки, дирижирования, инструментовки. А в 1961-1968 годы возглавил музыкальный отдел Института литературы и искусства при Академии наук Казахстана.

Ахмет Жубанов является автором научных трудов и исследований по истории казахской народной музыки, о жизни и творчестве народных певцов, кюйши, композиторов: «Курмангазы», «Жизнь и творчество казахских народных композиторов», «Струны столетий», «Соловьи столетий».

Ахмета Жубанова по праву можно считать одним из основателей казахского профессионального музыкального искусства. Им записаны и опубликованы музыкальные произведения для домбры, кобыза и сыбызги, переложены для оркестра народных инструментов многие народные кюи. Он является автором известных опер: «Абай», «Төлеген Тохтаров», песен и хоров «Родина», «Белая Шолпан», «Наш город», «Солнце мое — Москва», «Песня о партии», «Лирическая песня», «Қарлығаш», «Письмо с фронта», «Клятва»; инструментальных сочинений «Таджикский танец», «Казахский танец», «Ария»; симфонических поэм «Төлеген Тохтаров», «Абай»; радиооперы «Кұрманғазы». А. Жубанов сочинил музыку к пьесам Г.М. Мусрепова «Қозы Корпеш - Баян Сұлу», М. Ахинжанова «Исатай - Махамбет» к фильму «Амангелді».

Одно из его значительных творений - музыкальная пьеса «Сары» о жизни и творчестве народного композитора.

Ахмет Жубанов вложил много усилий в подготовку национальных музыковедческих кадров. Его учениками являются народные артисты СССР Шамгон Кажгалиев, Нургиса Тлендиев, народные артисты Казахской ССР Гульнафис Баязитова, Фатима Балгаева, Фуат Мансуров, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Хабидолла Тастанов и многие другие.

Он является организатором, первым дирижером и художественным руководителем Казахского национального оркестра. Способствовал открытию Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Ахмет Жубанов долгие годы был членом правления Союза композиторов СССР, членом оргкомитета Союза композиторов Казахстана.

Ахмет Жубанов награжден орденом Ленина и различными медалями. В Алматы память об Ахмете Куановиче Жубанове увековечена названием улицы. Его имя носит республиканская музыкальная средняя школа-интернат. На фасадах домов, где жил Жубанов, установлены мемориальные доски.

Фото:novoetv.kz