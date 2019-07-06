Сегодня День столицы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июля, казахстанцы отмечают День столицы, передает МИА Казинформ.

День столицы Казахстана установлен Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года № 47-IV О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан О праздниках в Республике Казахстан по инициативе Мажилиса (нижней палаты Парламента Республики Казахстан).

Данный праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. На государственном уровне этот праздник отмечают с 2009 года.