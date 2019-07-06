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    Сегодня День столицы Казахстана

    6 Июля 2019, 07:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 июля, казахстанцы отмечают День столицы, передает МИА Казинформ.

    День столицы Казахстана установлен Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года № 47-IV О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан О праздниках в Республике Казахстан по инициативе Мажилиса (нижней палаты Парламента Республики Казахстан).

    Данный праздник имеет важное историко-культурное значение для народа и является символом достижений Республики Казахстан. На государственном уровне этот праздник отмечают с 2009 года.

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    Астана День столицы Общество
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