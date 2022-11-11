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    Сегодня будет принята Стратегия Организации тюркских государств - Президент РК

    11 Ноября 2022, 12:05

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств. Ярким примером этого служит программный документ «Перспективы тюркского мира – 2040». Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сегодня с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств.

    Безусловно, этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства. Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой. Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: t.me/KZgovernment

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан Тюркский мир
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