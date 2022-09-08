Седьмые сутки тушат пожар в районе Алтай ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Природные пожары продолжают тушить пожарные в нескольких районах ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В районе Алтай кустарник и траву в горной местности на территории КГУ «Зыряновского лесного хозяйства» и «Быковского лесничества» продолжают тушить местные исполнительные органы, лесники, «Казавиалесоохрана», пожарные ДЧС ВКО. Возгорание произошло еще 2 сентября, с тех пор предварительная площадь пожара возросла до 800 га. Задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Осуществлен сброс более 12 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано около 200 человек и 29 единиц техники. На место пожара сегодня дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-17 Министерства обороны РК с водосливным устройством, 50 человек личного состава и четыре единицы техники воинской части № 68303 города Семея.

В Курчумском районе на территории РГУ «Маркакольское лесное хозяйство», Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа 5 сентября произошло загорание травы, кустарника, деревьев. Предварительная площадь пожара составляет 1 300 га. Угрозы для населенных пунктов, расположенных поблизости, нет. Всего в борьбе с огнем задействовано: около 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечены вертолеты «МИ-8» и «Еврокоптер». На место пожара сегодня дополнительно прибывает на помощь вертолет МИ-171 Казавиаспаса МЧС РК с водосливным устройством.

В Глубоковском районе, селе Каменный карьер продолжается ликвидация пожара, начавшегося 7 сентября. Работа огнеборцев и лесников была усложнена тем, что дым точки разрознены по ущелью горы. Гора высотой порядка 800 метров. Спасателям и всем участникам пожара удалось снять угрозу для населенных пунктов. В 8 часов 52 минуты 8 сентября на площади 60 га огонь локализован. В ликвидации задействовано 70 человек и 15 единиц техники ДЧС ВКО, полиции, местных исполнительных органов.

Еще один пожар ликвидирован в селе Тарханка на площади 35 га.



