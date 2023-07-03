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    Седьмую ярмарку кюев провели в Астане

    3 Июля 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - У памятника Дины Нурпеисовой в Астане в седьмой раз собрались домбристы всех возрастов на ярмарку кюев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    На ярмарку пришли поучаствовать как опытные и известные домбристы, так и начинающие перспективные музыканты.

    «Ярмарку кюев проводим уже в седьмой раз. Главная наша цель – приобщение молодежи к народному искусству, воспитание патриотических чувств», – сказал руководитель республиканского фонда «Күй анасы» Толеген Куанышев.

    Послушать звучание домбры и народных кюев собралось немало ценителей музыки и просто прохожих.

    «Я спешила домой и вдруг услышала великолепную игру на домбре. Знаете, в народе говорят: «Всевышний вложил в душу каждого казаха частицу кюя с момента его рождения». Полностью согласна с данным высказыванием. Действительно, наша земля богата талантами. Сегодняшний праздник музыки тому подтверждение», – поделилась впечатлениями астанчанка Мадина Сабитова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура
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