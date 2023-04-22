Седьмую солнечную электростанцию построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Инвесторы заинтересованы в строительстве объектов ВИЭ в Жамбылской области. Здесь построят солнечную электростанцию первоначальной мощностью 100 МВт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, инновационный проект в области возобновляемых источников энергии обсудили в Таразе на встрече акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с генеральным директором ТОО «SK Water Solutions» Сергеем Громовым.

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в энергетическом секторе. Особое внимание в ходе беседы уделили вопросам выделения земельных участков.

«SK Water Solutions» планирует построить на территории области солнечную электростанцию мощностью на первом этапе 100 МВт. Помимо этого, казахстанская компания намерена построить в Жамбылской области завод по производству солнечных панелей с привлечением турецкой компании.

Нуржан Нуржигитов в ходе беседы подчеркнул, что в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Жамбылской области ведется системная работа по развитию альтернативной энергетики, привлечению инвестиций.

«Регион занимает первое место в республике по мощности возобновляемых источников энергии. В настоящее время здесь действует 21 объект ВИЭ общей мощностью 451,3 МВт, в том числе шесть гидроэлектростанций суммарной мощностью 24,4 МВт, девять ветровых электростанций общей мощностью 175,65 МВт, а также шесть солнечных электростанций мощностью 251,25 МВт. Все эти объекты ВИЭ производят до 20% возобновляемой электроэнергии в стране», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Глава региона отметил, что со стороны местных исполнительных органов в рамках государственных программ инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка. Управлениям энергетики и ЖКХ, земельных отношений поручено оперативно решать проблемные вопросы в тесном сотрудничестве с центральными исполнительными органами.

На территории Жамбылской области в Кордайском районе, в 2012 году была построена первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» стоимостью 1,3 млн долларов частных инвестиций и мощностью 7 МВт.

В 2015 году в Жамбылской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию «Бурное Солар-1» мощностью 50 МВт. Это первый в Казахстане масштабный проект в области возобновляемых источников энергии с привлечением прямых иностранных инвестиций, осуществляемый в Жуалынском районе, близ райцентра села Бауыржана Момышулы. К строительству солнечной электростанции в Жуалынском районе были привлечены зарубежные инвесторы в лице британской компании «United Green», создано совместное предприятие «Samruk Kazyna - United Green».

На СЭС установлено около 192 тысячи солнечных панелей для выработки электроэнергии. Расположенная на площади в 150 га станция может выработать в год 73 млн кВт/ч электроэнергии. Постоянной работой здесь занято 250 человек.

Проект строительства второй очереди СЭС «Бурное Солар-2» дополнительной мощностью 50 мегаватт профинансирован ЕБРР в партнерстве с Фондом чистых технологий. СЭС «Бурное Солар-1» подключена к сетям АО «KEGOC».

Ожидается, что экологически безопасный уникальный проект СЭС «Бурное Солар-1», соответствующий мировым стандартам, приведет к значительному сокращению выбросов углекислого газа в регионе. Кроме того, удастся покрыть энергодефицит в южных областях Казахстана.

С 2019 года солнечную электростанцию «ШУ-100 МВт» возводит в Шуском районе проектная компания ТОО «M-Kat Green», относящаяся к группе компаний крупного французского производителя электроэнергии Total Eren SA. Финансирование этого одного из крупнейших в сфере солнечной энергетики в Центральной Азии проекта осуществляется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Электростанция «ШУ-100 МВт» мощностью 100 МВт возводится в Алгинском сельском округе, недалеко от города Шу. Под ее строительство выделен земельный участок площадью 500 га.

Это первый в Казахстане подобный проект солнечной фотоэлектрической станции, работающей на одноосевых системах ориентации панелей на солнце. С его запуском ожидается значительное снижение выбросов углекислого газа по сравнению с обычными электростанциями, работающими на угле и в результате – улучшение экологической ситуации в регионе. Мощность СЭС позволит обеспечить электроэнергией около 20 тысяч человек.

Производимая электрическая энергия будет реализовываться в соответствии с 15-летним соглашением о покупке электроэнергии между M-KAT Green и ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии», которое принадлежит АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC).

Кроме того, запуск Шуской СЭС окажет поддержку стабильности экономики региона, будет способствовать увеличению трудовой занятости жителей Шуского района.

В 2021 году ТОО «АЕК АСА» начало возводить солнечную электростанцию в Жамбылском районе Жамбылской области. Проектная мощность - 50 МВт. В рамках данного проекта общая сумма привлеченных инвестиций составляет 16 млрд тенге. Местные исполнительные органы оказывают содействие в решении вопросов, касающихся подведения инженерной инфраструктуры. Солнечные панели, устанавливаемые на станции, движутся с помощью специального механизма. Такая современная установка вводится в эксплуатацию впервые в жамбылском регионе.

Жамбылская область обладает огромным потенциалом использования возобновляемых источников энергии солнца, ветра и воды, и является одним из лидеров среди регионов страны в этой сфере.

Как сообщалось ранее, проект строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт готовится к реализации в Мойынкумском районе Жамбылской области. Глава региона Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями руководства французской компании Total Eren, инвесторами этого проекта.



