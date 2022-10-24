Седьмой контингент казахстанских миротворцев вернулся из Ливана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Седьмой миротворческий контингент Вооруженных сил Республики Казахстан завершил участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение полугода казахстанские военнослужащие выполняли пешее и мобильное патрулирование, участвовали в организации работы блокпостов, охране баз и в ежедневной боевой подготовке личного состава, не задействованного в проведении операций.

– Шесть месяцев пролетели быстро. Основательное обучение в Центре миротворческой подготовки помогло нам легко адаптироваться к новым условиям и достойно справляться с поставленными задачами. Морально-психологическое состояние военнослужащих на высоком уровне, они готовы к выполнению задач по месту службы, – сказал по прибытии в Алматы командир группы капитан Марат Абдраманов.

На смену им в составе восьмого миротворческого контингента отправились казахстанские военнослужащие, которые будут выполнять задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе «Восток».

Напомним, что совместное развертывание казахстанского контингента в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Индия в миссии ООН в Ливане осуществляется с октября 2018 года.

Фото : gov.kz