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    Седьмой контингент казахстанских миротворцев вернулся из Ливана

    24 Октября 2022, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Седьмой миротворческий контингент Вооруженных сил Республики Казахстан завершил участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В течение полугода казахстанские военнослужащие выполняли пешее и мобильное патрулирование, участвовали в организации работы блокпостов, охране баз и в ежедневной боевой подготовке личного состава, не задействованного в проведении операций.

    – Шесть месяцев пролетели быстро. Основательное обучение в Центре миротворческой подготовки помогло нам легко адаптироваться к новым условиям и достойно справляться с поставленными задачами. Морально-психологическое состояние военнослужащих на высоком уровне, они готовы к выполнению задач по месту службы, – сказал по прибытии в Алматы командир группы капитан Марат Абдраманов.

    На смену им в составе восьмого миротворческого контингента отправились казахстанские военнослужащие, которые будут выполнять задачи в составе индийского миротворческого батальона в секторе «Восток».

    Напомним, что совместное развертывание казахстанского контингента в составе миротворческого контингента Вооруженных сил Республики Индия в миссии ООН в Ливане осуществляется с октября 2018 года.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Ближний Восток Минобороны РК Вооруженные силы
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