Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сдержать фиксированные цены на продтовары пообещали в столичном акимате

    12 Апреля 2023, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате пообещали сдержать фиксированные цены на продовольственные товары на фоне повышения цен на бензин. Об этом заявил заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день ожидается повышение роста цен на бензин. Не скажется ли это на повышении стоимости продовольственных товаров?» - спросил журналист.

    «Мы понимаем, что повышение стоимости ГСМ может повлечь за собой рост цен на СЗПТ. Для этого мы на сегодня принимаем необходимые меры. В целях обеспечения населения социальным продовольственным товаром на осеннее межсезонье в текущем месяце провели комиссию по рассмотрению заявок товаропроизводителей на поставку овощей. Мы уже одобрили две заявки на поставку овощей в период сентября 2023 по май 2024 года. Поэтому цены будут зафиксированы следующие: картофель по 125 тенге, морковь по 120 тенге, капуста по 115 тенге, рожки – 280 тенге», - прокомментировал Максат Жанабаев.

    При этом, по его словам, в случае, если рыночная цена снизится ниже данной фиксируемой цены, стабилизационная цена на эти товары будут устанавливаться на 10% ниже рыночной.

    Ранее заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев ответил, возможно ли снижение цены на хлеб в связи со снижением стоимости зерна.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Экономика Цены и тарифы
    Новости по теме
    Новости по теме
    КМГ и Glencore обсудили перспективы совместного сотрудничества
    Как осуществить переход к реальной рыночной экономике в Казахстане
    Бюджет Алматы увеличили на 265 млрд тенге
    10-кратную наценку на продукты осуществляют некоторые казахстанские магазины
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров