Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сделавшего ложное сообщение на телефон 102 о потере ориентира в камышах нашли в Атырау. Им оказался подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель города Атырау 2006 года рождения сообщил, что потерялся среди тростниковых зарослей камыша в прибрежной зоне Каспийского моря. К поискам незамедлительно были привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейские. Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключен. Позже было установлено, что сообщение является ложным, поисковые работы были приостановлены», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Подросток и его родители были доставлены в управление полиции города Атырау. На мать подростка составлен протокол по части первой статьи 438 КоАП РК. Она оштрафована 84 тыс. тенге.

Как ранее сообщалось , заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспия мужчину ищут в Атырауской области.



