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    Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау

    30 Августа 2022 18:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сделавшего ложное сообщение на телефон 102 о потере ориентира в камышах нашли в Атырау. Им оказался подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Житель города Атырау 2006 года рождения сообщил, что потерялся среди тростниковых зарослей камыша в прибрежной зоне Каспийского моря. К поискам незамедлительно были привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейские. Телефон, с которого пропавший позвонил, был отключен. Позже было установлено, что сообщение является ложным, поисковые работы были приостановлены», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Подросток и его родители были доставлены в управление полиции города Атырау. На мать подростка составлен протокол по части первой статьи 438 КоАП РК. Она оштрафована 84 тыс. тенге.

    Как ранее сообщалось , заблудившегося в тростниковых зарослях у Каспия мужчину ищут в Атырауской области.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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