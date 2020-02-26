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    Сделать судебный процесс более понятным для людей намерены в Казахстане

    26 Февраля 2020, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в ГПК РК по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, главной задачей, поставленной перед нами Елбасы и Президентом, является доверие населения к судебной системе. Одним из эффективных путей достижения этой цели являются данные поправки», - сказал на пленарном заседании Мажилиса председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК Мейрамбек Таймерденов.

    По его словам, поправки сделают судебный процесс удобным, эффективным, понятным для людей.

    «Законопроект позволит привести его в соответствии с современными требованиями, избавить суды от лишних и ненужных функций. Законопроект состоит из трех направлений: внедрение современного формата работы судов, повышение эффективности гражданского процесса и цифровизация судопроизводства», - отметил спикер.

    После обсуждения депутаты единогласно приняли проект закона в первом чтении.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Суды Мажилис Судебный процесс Общество
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