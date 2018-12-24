Сделать открытыми сведения о владельцах недвижимости в РК предложили депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК предложили дать населению свободный доступ к государственной базе данных «Регистр недвижимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К недостаткам регистрации недвижимости многие ведомства относят ограничение доступа заинтересованных лиц в правовой кадастр. Это усложняет работу банков, риэлторов, строительных компании, да и граждан при совершении гражданских сделок. Это анахронизм, который надо устранить», - сказал заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко в ходе правительственного часа.

По его словам, в России, Грузии и США каждый пользователь может беспрепятственно получить сведения из регистра недвижимости. Он отметил, что ввести эту норму рекомендуют и международные эксперты.

«Понятно, что у нас есть некоторые сопротивления. Отдельные граждане не хотят, чтобы все видели, какая у них собственность. Но я думаю, что у нас уже прошло столько легализации, что здесь уже стесняться нечего. Надо просто понимать, что законом это предусмотрено и определено и в этой ситуации надо быть достаточно спокойным», - добавил он.

С коллегой согласился и депутат Нурлан Абдиров, который считает важным вопрос прозрачности и доступности сведений об объектах недвижимости и их собственниках.

«Мировая практика по этому вопросу складывается из различных подходов. К примеру, в России информация об объекте недвижимости в виде выписки из базы, доступна любому гражданину без согласия собственника. В Грузии вся информация о зарегистрированных правах на недвижимость является общедоступной. Здесь сведения можно получить как по объекту, так и по правообладателю. В странах, которые занимают верхние позиции по индикатору «Регистрация собственности» рейтинга «Doing Business», такая информация третьим лицам предоставляется в свободном доступе. Понятно, что, двигаясь в этом направлении, нам не следует забывать о разных вопросах защиты персональных данных», - пояснил депутат.

По словам министра юстиции РК Марата Бекетаева, государственная база данных «Регистр недвижимости» «стала первым проектом в стране по автоматизации бизнес-процессов по предоставлению государственных услуг». В настоящее время с регистром недвижимости интегрированы информационные системы 28 госорганов.