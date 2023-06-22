Сделать односменными государственные школы намерены в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы сложился хронический дефицит ученических мест. Решить проблему, как считает аким Ерболат Досаев, поможет реализация проекта «Комфортные школы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в течение ближайших двух лет запланировано строительство 22 школ на 37 тысяч 100 мест. Уже определены земельные участки, приготовлены необходимые средства. В этом году будет введено почти четыре тысячи мест.

«Если эти школы будут построены и введены, то мы решим проблему хронического дефицита и перейдем на управляемый дефицит, когда город будет сам достраивать. Поэтому я считаю, что этот проект мегаважный для Алматы и в будущем позволит решить проблему», - сказал аким, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Более того, как отметил Ерболат Досаев, есть более амбициозные планы. После того, как проект будет реализован в 2025 году, часть государственных школ готовы перевести в односменные. Мера позволит им стать конкурентоспособными. Также это даст возможность для организации внешкольного досуга во второй смене.