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    Сделать односменными государственные школы намерены в Алматы

    22 Июня 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы сложился хронический дефицит ученических мест. Решить проблему, как считает аким Ерболат Досаев, поможет реализация проекта «Комфортные школы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в течение ближайших двух лет запланировано строительство 22 школ на 37 тысяч 100 мест. Уже определены земельные участки, приготовлены необходимые средства. В этом году будет введено почти четыре тысячи мест.

    «Если эти школы будут построены и введены, то мы решим проблему хронического дефицита и перейдем на управляемый дефицит, когда город будет сам достраивать. Поэтому я считаю, что этот проект мегаважный для Алматы и в будущем позволит решить проблему», - сказал аким, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Более того, как отметил Ерболат Досаев, есть более амбициозные планы. После того, как проект будет реализован в 2025 году, часть государственных школ готовы перевести в односменные. Мера позволит им стать конкурентоспособными. Также это даст возможность для организации внешкольного досуга во второй смене.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Образование Акимат Ерболат Досаев
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