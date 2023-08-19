Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Знание государственного языка является не только требованием современного общества, но и патриотическим долгом каждого гражданина. Именно так считает героиня сегодняшней статьи и основатель клуба казахского языка Зарина Баймусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше, чем просто клуб

«Мы открылись в 2021 году и на сегодняшний день стали больше, чем просто клуб. Помимо этого, у нас также есть переводческое агентство и казахский театр. Первые мысли о создании клуба возникли в тот момент, когда мои друзья начали говорить, что хотели бы владеть казахским языком. В нашем кругу я оказалась единственной, кто в совершенстве владеет этим языком. Клуб изначально был создан для друзей, а со временем число желающих присоединиться стало расти. За это время мы ни разу не запускали рекламу, все наши студенты пришли к нам через «сарафанное радио», услышав от знакомых», - начала свой рассказ Зарина Баймусина.

По словам собеседницы, для достижения базового уровня владения языком каждому человеку потребуется разное количество времени. Основным фактором является желание человека, а также практика, практика и еще раз практика.

«У нас есть студент, который обучался у нас целый год и достиг хорошего уровня. Также есть те, которые достигают этого уровня за 2-3 месяца. То есть, уровень владения языком зависит от самого человека. В среднем, чтобы свободно разговаривать, нужно примерно 4 месяца. За это время он начинает понимать речь, рассказывать о себе и т.д. К нам на курсы приходят не только казахстанцы, но и иностранцы. Они посещать наши разговорные клубы, чтобы практиковать свои знания. Заметила, насколько вырос интерес к казахскому языку за последнее время. К примеру, сначала мы открылись как маленький клуб для друзей и знакомых, а теперь уже значительно расширились. Можно видеть, как язык приобретает огромную силу, и количество обучающихся становится многочисленным. Хочу отметить интерес со стороны брендов и компаний. Сейчас мы начали обучать сотрудников различных IT-компаний и т.п. Это явный показатель того, насколько вырос интерес к государственному языку», - рассказывает Зарина.

Акцент – это не ошибка

Никому не секрет, что при изучении языка преподаватели используют собственные методы. Как подчеркивает героиня, методика изучения языка – это система знаний о языке, основанная на теоретических знаниях о том, что такое язык, как он функционирует и как его можно изучать. На основе этой методики разрабатываются методы и техники, которые помогают людям в изучении языка.

«Я - филолог, переводчик и литературовед. Именно по этой причине мы относимся к обучению языка очень серьезно. Наши преподаватели используют как традиционный метод, начиная с нуля и включая грамматику, разговорный и письменный язык, так и альтернативные авторские методики. У нас есть как базовые курсы для начинающих, где уделяется особое внимание грамматике и разговорным навыкам, так и продвинутые курсы для тех, кто уже владеет языком, где мы подстраиваем методику под конкретную профессию студента. Помимо обучения, каждый участник нашего клуба обрел здесь множество друзей, знакомых и единомышленников, что приносит нам огромную радость. Наш клуб — это не только место для изучения языка, но и для погружения в культуру, искусство и литературу. Мы целиком погружаемся в изучение языка и исследуем все его аспекты. Именно по этой причине к нам присоединяются даже те, кто в совершенстве владеет казахским языком, просто чтобы провести время в кругу единомышленников», — подчеркнула Зарина Баймусина.

По словам Зарины, каждый человек, изучая язык, сталкивается с определенными проблемами. Безусловно, существуют определенные трудности в методиках обучения, однако более важной является проблема желания изучения языка и неуверенности из-за акцента при говорении на казахском.

«Часто я замечаю, что многие люди испытывают стеснение, когда решают разговаривать на казахском из-за акцента. Мы стараемся донести до них, что акцент — это не ошибка, а всего лишь естественная черта, присущая каждому человеку. Он никогда не являлся ошибкой, и, тем более, не может быть поводом для стеснения. Следующая проблема заключается в том, что обучение русскоязычных казахов осложнено из-за наличия психологического барьера. В то время как иностранцы могут изучать казахский как обычный иностранный язык, у казахов внутри них возникает сложность из-за психологических факторов. Они должны преодолеть этот барьер, прежде чем начать изучение языка. Мы в настоящее время работаем над этим вопросом и планируем включить психолога, который будет помогать разрешить эту проблему. Многие сталкиваются с тем, что при отсутствии знания своего родного языка они чувствуют неудобство, и в обществе о них говорят «шала казахи». Такое отношение к корневому языку является абсолютно неправильным. Мы, напротив, должны поддерживать друг друга», — пояснила собеседница.

Литература, искусство и культура являются неотъемлемыми составляющими языка

Зарина Баймусина поделилась ключевыми советами, которые, по её мнению, помогут тем, кто стремится раскрывать мир казахского языка.

«Советы могут варьироваться в зависимости от человека. В начале пути, я бы порекомендовала найти круг общения на казахском языке. Это может быть группа друзей или даже один человек, хорошо владеющий этим языком, который будет поддерживать вас на протяжении всего обучения. Хотя метод «одно слово в день» может быть эффективным, когда дело касается казахского языка, подход может быть немного иным. Каждый человек должен для себя определить, что ему нравится. Например, это может быть просмотр фильмов с субтитрами на казахском языке или прослушивание музыки. Говоря о музыке, стоит отметить, что она играет важную роль в процессе изучения языка. Сначала вы слушаете песню, потом мозг запоминает слова, затем начинаете читать текст, и, в конечном итоге, начинаете понимать его смысл. Важно окружить себя музыкой, фильмами и соответствующей обстановкой, потому что знание языка не приходит само по себе. Литература, искусство и культура играют важную роль в этом процессе. Если будет использованы все указанные компоненты, то проблем с освоением языка не возникнет», – советует она.

В рамках языкового курса также функционирует Speaking Club, который доступен для онлайн-участия, если вы не находитесь в Алматы. Недавно открылся книжный клуб, где уже собралось около 180 человек, объединенных интересом к казахской литературе. Кроме того, для полного погружения в языковую атмосферу, есть театр на казахском языке. на казахском языке.

«Идея создания театра зародилась в нашей семье давно, ибо моя мама посвятила этой сфере 40 лет своей жизни. Можно сказать, что я провела свое детство в театре, ведь он был моим вторым домом. В итоге, мы пришли к естественному решению — открыть свой собственный театр. Нам важно, чтобы он был доступен для всех слоев аудитории. Благодаря поддержке родных, друзей и всех участников клуба, наша задумка воплотилась в реальность. Мы успешно провели большую премьеру и сейчас активно готовим второй спектакль, который планируем представить на сцене этой осенью. Наш театр полностью ориентирован на казахский язык, а в нашей труппе собрались профессиональные актеры, способные не только играть, но и танцевать, и петь. Когда я начинала клуб казахского языка, это было относительно просто, ведь я понимала, что это может быть одночеловеческим предприятием, что вполне естественно. Но в случае с театром ситуация меняется. Театр – это не только директор или режиссер. Это целостный организм, в котором каждый должен внести свой вклад. Здесь работает весь коллектив на благо одной цели, и хотя это требует огромного энтузиазма и жертв, но верьте мне, это того стоит», – делится впечатлениями Зарина.

Казахский язык — очень сложный, но красивый

По словам Зарины, открывая клуб и театр, она стремилась внести свой вклад в развитие нашего языка и культуры. Казахский язык, действительно, не является широко распространенным языком, используемым пятой частью населения нашей планеты. Он не обладает статусом языка международного бизнеса, подобно английскому. В нашем государстве количество носителей казахского языка, к сожалению, даже меньше числа тех, кто им владеет. Пока он не стал инструментом, удостоенным Нобелевской премии. Но он остается нашим родным языком. Здесь ключевым фактором является простая истина – патриотизм. И казахский язык нужен в первую очередь нам самим.

«Однозначно считаю себя патриотом. Мне хотелось внести свой вклад в развитие нашего языка и культуры. Как я уже упоминала ранее, язык нельзя выучить, ориентируясь только на один критерий. Все наши начинания были направлены на то, чтобы помочь нашему языку занять то место, которое ему принадлежит. Сегодня существует множество различных языковых курсов, и я надеюсь, что каждый из них внесет свой вклад в его развитие. Моя цель - сделать родной язык не просто языком перевода, а основным средством общения. Мы также занимаемся переводами, поэтому понимаю эту проблему на собственном опыте. Я часто вижу, как на баннерах, плакатах и вывесках допускают ошибки при переводе. Важно осознавать, что не все слова можно использовать в одном контексте. Очень часто грубые ошибки возникают из-за буквальных переводов, которые, к сожалению, могут повредить престиж нашего языка. Это я поясняю всем нашим студентам, чтобы они осознавали важность правильного и грамотного использования казахского языка. Да, казахский язык действительно сложен. Его грамматика требует особого внимания, а словарный запас огромен. Несмотря на сложности, он обладает удивительной красотой. Главное – иметь желание и нацеленность на достижение результата», - завершила Зарина Баймусина.