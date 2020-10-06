Сделать бесплатным высшее образование предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова (КНПК) озвучила проблему утечки мозгов за рубеж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много молодых людей нашей страны выезжают за рубеж за высшим образованием. Мы знаем, что чаще всего, после получения образования, эти ребята не возвращаются, что является бесспорной потерей для нашего государства. В свое время молодая советская страна одним из первых своих декретов обозначила декрет о науке. И в самое сложное время, когда стране было очень трудно, первым делом обратили внимание на то, что должна развиваться наука. Сегодня мы видим иные деяния, которые осуществляются по отношению к науке и к ученым», - сказала Ирина Смирнова на круглом столе «Отток молодых умов за границу. Причины и как этому противодействовать?».

В качестве примера она привела Национальную академию наук Казахстана.

«В советское время была создана Академия наук СССР, а затем Академия наук Казахской ССР. Сейчас Академия наук – это ТОО. Более того, эта Академия наук продолжает брать на себя ответственность, чтобы руководить нашими образованием и наукой. И делают это не всегда правильно и не всегда в интересах государства и молодых ученых. Мы еще не забыли то, как руководитель Академии наук г-н Журинов с чисто буржуазной позиции сказал, что нам не нужны молодые ученые, после того, как нечестно распределили гранты. Они спрашивали советов у наставников, однако это были совершенно не наставники, которые сказали молодым ученым: не хотите – уезжайте», - отметила депутат.

«После такого отношения руководителя Академии наук становится ясным, что молодым ученым в Академии наук поддержки искать нечего, ее там нет. Многие молодые ученые стали задаваться вопросом, что же делать дальше. Но наши молодые ученые настолько патриотичны и любят свою Родину, что даже в этих условиях очень многие остаются работать в Казахстане. А те, кто уехали, помогают развиваться науке нашей страны», - добавила она.

Мажилисвумен озвучила свои предложения для решения проблемы.

«Что представляет из себя наше высшее образование, которое готовит научных работников? Те, кто хотят стать научными работниками, зачастую не могут получить хорошего образования. Образование во многих вузах у нас платное, особенно в гуманитарной сфере, поэтому молодые люди, которые хотят стать учеными, уезжают в другие страны за бесплатным образованием. Академия наук должна быть государственным учреждением, это обязательно. Это первое. Второе – наши молодые ученые должны получать бесплатное высшее образование, как в Германии, во Франции. Сегодня в России очень многие вузы предоставляют бесплатное высшее образование. Понятно, что не все смогут окончить вузы, но возможность прийти сюда должна быть у всех», - заявила И. Смирнова.