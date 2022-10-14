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    Сданные в аренду без документов 130 квартир выявили акмолинские полицейские

    14 Октября 2022, 18:32

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 130 квартир, сдаваемых в аренду без документов, выявили акмолинские полицейские в рамках профилактического мероприятия «Участок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» на территории акмолинского региона стартовало 1 октября. В течение месяца полицейские проведут поквартирные и подворные обходы административных участков, проверят лиц, состоящих на учетах в ОВД, владельцев гражданского оружия. Особый акцент сделан на предупреждении нарушений миграционного законодательства, выявлении иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, организаторов нелегальной миграции, а также работодателей, нарушающих правила привлечения иностранной рабочей силы.

    Полицейские отмечают, что целью такого масштабного мероприятия является профилактика правонарушений, раскрытие преступлений, а также установление доверительных отношений с гражданами.

    В рамках «Участка» правоохранители проверят более 297 тыс. различных домовладений, это будут как благоустроенные квартиры, так и частные дома. За две недели стражи порядка уже обошли более 40 тыс. домовладений, с хозяевами и жильцами проведены профилактические беседы.

    В результате проверки выявлено 132 квартиры, сдающиеся внаем без соответствующих документов и регистрации, представления по ним будут направлены в компетентные органы.

    На особом контроле полицейских в этот период – подучетные лица – ранее судимые, страдающие алкоголизмом, наркоманией, условно осужденные, условно-досрочно освобожденные, а также «трудные» подростки. Не остались без внимания полицейских и владельцы оружия.

    Силами участковых инспекторов полиции и сотрудников миграционной службы выявлено более 2 тыс. нарушений миграционного законодательства. Спецоперация «Участок» завершится 1 ноября.
    Акмолинская область Общество
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