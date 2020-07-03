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    Сдача документов в организации образования временно разрешена без предъявления медсправок

    3 Июля 2020, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за трудностей при получении медсправок гражданам разрешается временно не предоставлять их при сдаче документов для поступления в организации образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки РК в Telegram.

    В целях обеспечения безопасности граждан и учитывая возникшие трудности при получении медицинских справок о состоянии здоровья, министром образования и науки подписан приказ, временно разрешающий прием документов в организации образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) без предъявления справок.

    В обязательном поле по закреплению медицинских справок в портале «электронного правительства» Egov.kz будет включена дополнительная функция по предоставлению справки в более поздние сроки, для тех, кто по независящим от них обстоятельствам, не сможет ее получить. Дети будут зачислены в организации образования без данных документов условно до прохождения обследования.

    Медицинские справки можно представить по мере их получения до начала учебного года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы Здравоохранение
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