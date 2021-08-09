Считается ли вакцина «Спутник V» халяльной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Считается ли российская вакцина «Спутник V» халяльной? На этот вопрос в прямом эфире в Instagram телеведущей Динары Сатжан ответил имам Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда по «Спутник V» все утвердилось, написали официальное письмо институту. Они очень положительно восприняли, дали полную раскладку. Встречались с медиками, с точки зрения богословской все изучали. В том числе можно найти информацию на umma.ru «Фетва о дозволенности вакцины «Спутник V». Мы проработали в течение месяца и вынесли эту фетву – заключение о том, что с точки зрения канонической – халаль. Изучив все нюансы, ингредиенты, этапы создания вакцины, ничего харамного нет», - ответил имам.

По его словам, в этой вакцине запретного ничего нет.

Ранее сообщалось о том, считается ли грехом в Исламе дезинформация.

«Клевета – одно из самых пагубных качеств. В Хадисе говорится о том, что верующий не может быть лжецом. В 49 Суре 6 Аята говорится, что, если к вам приходит человек грешный, с неоднозначной репутацией и дает какую-то новость, которая может изменить ваше отношение к ситуации, людям не в лучшую сторону, вы должны раскрыть эту ситуацию, понять суть. То есть, сделать эту ситуацию ясной. Если вы сделаете поспешные выводы, вы можете нанести кому-то вред и в итоге пожалеть об этом», - пояснил имам.



