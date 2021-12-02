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    Счетный комитет выразил сомнения по достижению хорошего состояния автодорог в Атырауской области

    2 Декабря 2021, 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета выразили сомнения по достижению показателей хорошего и удовлетворительного состояния автодорог в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в ведомстве, недостоверное отражение региональным управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог отчетных данных об общей протяженности и состоянии качества автодорог областного и районного значения Атырауской области представляет риск неисполнения поручения Правительства по достижению показателя хорошего и удовлетворительного состояния автодорог к 2025 году на 95%.

    Вместе с тем, как отметил член Счетного комитета Рашит Ахметов, соотношение выделенных (средств) на республиканские трассы по Атырауской области, является низким по сравнению с другими регионами.

    Ранее Рашит Ахметов заявил о выявленных аудитом многочисленных нарушениях при составлении отчетности по реализации проектов, уменьшении плановых назначений целевых индикаторов, искажении сумм, выделяемых на реализацию мероприятий в регионе.

    Было отмечено увеличение неисполненных целевых индикаторов программы развития территорий Атырауской области.

    В ведомстве сообщили , что ежегодно увеличивается доля неисполненных целевых индикаторов (с 14,8% до 28,3%) программы развития территорий Атырауской области на 2016-2020 годы, при этом 58,4% целевых индикаторов государственных программ не нашли своего отражения в программе. Также допускается неисполнение ключевых целевых индикаторов меморандума местного исполнительного органа в области, в среднем на 24% за 2018-2020 годы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Другие государственные органы Дороги Бюджет
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