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    Счетный комитет преобразуют в Высшую аудиторскую палату - глава Минфина РК

    18 Марта 2022, 09:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Относительно преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату. Счетный комитет как независимый от Правительства высший орган госаудита, обеспечивает внешний аудит бюджетных средств. При этом, его функции постоянно усиливаются», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства.

    Как отметил глава Минфина, в последние годы Счетный комитет осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета. Это позволяет еще больше снизить неэффективные расходы бюджета путем принятия превентивных мер.

    «В соответствии с поручением Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль. Такой опыт имеется в отдельных развитых странах. Все это требует внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Конституцию. Все соответствующие поправки будут проработаны совместно с заинтересованными государственными органами», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, предложил создать вместо Счетного комитета Высшую аудиторскую палату.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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